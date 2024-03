Hay’adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Galmudug ayaa maanta ku wareejiday warqaddaha lahaanshaha dhulka Boqol qoys oo dib udajin loogu sameeyay Gaalkacyo

Boqol qoys oo ah qeybtii u horeysay ee barnaamijka xalka waara ee dib udajinta barakacayaasha ayaa maanta lagu wareejiyay dukumiintiyada lahaanshaha milkiyadeed ee boqolka guri oo ay maalgalisay Hay”adda UNHCR

Hay’adda Barakacayaasha iyo qaxootiga Galmudug oo ay wehliyeen Wasiiru-dowlaha Wasaarada Arimaha Gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye Gudoomiyaha Gobalka Mudug Cabdinaasir Cabdulqaadir Cabdille, Maayar ku xigeenka Dagmada Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejisay warqadaha lahaanshaha dhulka iyo guryaha la siiyay barakacayaasha.

Maayar ku xigeenka dagmada Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa sheegay in boqolka qoys ee la dajiyay kana faa’iideeystay barnaamijka xalka waara ee barakacayaasha Galmudug ay yihiin qoysaskii ugu liiitay kumanaan kun oo barakacayaal ah oo ku nool Gaalkacyo isagoo uga Mahad celiyay Hay’adda UNHCR iyo Wasaaradda Arimaha Gudaha Galmudug

Cabdulqaadir Maxamed Sabriye madaxa Hay”adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Galmudug ayaa isna sheegay in baahida barakacayaasha Gaalkacyo aysan dabooli karin boqol guri maadaama ay jiraan qoysas badan oo iyagana u baahan hooy iyo meel ay ku noolaadaan ayna ka codsanayaan Hay”addaha Caalamiga ah in ka badan kuwa haatan dib u dajinta loo sameeyay in ay ka caawiyaan

Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arimaha Gudaha Galmudug Cumar Maxamed Diiriye oo la hadlay qoysaskii maanta lagu wareejiyay warqadaha lahaanshaha dhulka iyo guryaha ayaa kula dardaarmay in ay ugu dhaqmaan sida loogu talagalay, waxaana sidoo kale uu sheegay in aan la iibsan karin lana kireysan karin