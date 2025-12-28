Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamsa Cabdi Barre ayaa bartiisa qoraal uu soo dhigay ku bogaadiyey kulankii maanta.
Waxaan si weyn u bogaadinayaa Barlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, labadiisa Aqal, oo maanta yeeshay kulan taariikhi ah, kaas oo Madaxweynaha Jamhuuriyadda uu ka jeediyay khudbad si cad u muujinaysa mowqifka adag ee dowladda ee ku aaddan ilaalinta midnimada, madax-bannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Waxaan uga mahadcelinayaa Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare qaraarka ay soo saareen ee lagaga hortagayo tallaabooyinka gurracan ee lagu wiiqayo wadajirka dhuleed ee dalkeenna, qaraarkaasi oo qeexaya in aqoonsi kasta oo ay bixiso Israa’iil ama dowlad kale oo lagu faragelinayo qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya uu yahay mid waxba kama jiraan ah, kana hor imaanaya sharciga caalamiga ah.