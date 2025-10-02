Munaasabaddan oo ah mid muhiim ah ayaa lagu daahfuray mashruuc cusub oo koronto gelin lagu sameynayo isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee ka tirsan dowladda, si loo hagaajiyo adeegga caafimaadka bulshada.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa khudbad kooban ka jeediyay munaasabadda, isagoo tilmaamay in mashruucani uu ka tarjumayo sida dowladda ay ugu go’antahay in ay kor u qaaddo tayada adeegyada caafimaadka.
Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay qaar ka mid ah wasiirrada, maamulka dakhliga korontada, iyo madaxda caafimaadka, iyaga oo u mahadceliyay taageerayaasha mashruuca iyo saaxiibada caalamiga ah ee ka qaybqaatay.