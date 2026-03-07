RADIO MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamsa Cabdi Barre, ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, ciidanka Qaranka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, geerida ku timid Alle ha u naxariistee General Maxamed Cali Abokor, oo ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee soo maray Ciidanka Qalabka Sida ee Soomaaliya, kuna geeriyooday magaalada Garoowe.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in Marxuumku uu door muuqda ka soo qaatay difaaca iyo dhismaha Ciidanka Qaranka Soomaaliyeed, isaga oo soo qabtay xilal kala duwan oo muhiim u ahaa dalka, isla markaana ka mid ahaa saraakiishii ku suntanaa karti, daacadnimo iyo u adeegidda Qaranka
Ra’iisul Wasaare Xamsa Cabdi Barre, waxa uu Alle uga baryaya Marxuumka in uu ka waraabiyo naxariistiisa Jannatul Firdowsa, samir iyo iimaanna ka siiyo ciidanka, ehelka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay.