RADIO MUQDISHO:-Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa maanta xarigga ka jaray Xarunta Qaran ee Amniga Saaybarka (SOMCIRT), oo loo diyaariyey ka jawaabista xaaladaha degdegga ah ee la xiriira amniga Isgaarsiinta iyo weerarrada Saaybarka.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa xusay in daahfurka xaruntan uu muhiimad weyn u leeyahay amniga qaranka, maadaama xilligan ay dunidu si weyn ugu jihaysatay dhanka tiknoolojiyadda, isla markaana ay sii kordhayaan falalka amniga liddi ku ah ee ka dhaca dhanka Isgaarsiinta. Xaruntan cusub ayaa door ka qaadan doonta ka hortagga khatarahaas iyo ilaalinta macluumaadka hay’adaha dowladda iyo guud ahaan dalka.
Mudane Xamsa ayaa sidoo kale guul ku tilmaamay hirgelinta xaruntan oo qaabilsan isku-duwidda iyo ka jawaabidda dhacdooyinka amniga saaybarka, iyo diiwaangelinta weerarrada ka dhanka ah tiknoolojiyadda.
Sidoo kale, shacabka Soomaaliyeed ayaa laga wacyigelin doonaa khataraha ka iman kara dhanka isgaarsiinta iyo sida looga hortagi karo.
Ra’iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in Xukuumadda DanQaran ay wado qorshayaal lagu horumarinayo tiknoolojiyadda dalka.
Tallaabadan ayaa timid kadib markii Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay soo jeedisay hirgelinta hay’adaha muhiimka u ah nidaamka isgaarsiinta, kuwaas oo ay ka mid tahay National Communications Authority, oo door weyn ka qaadatay xaqiijinta amniga tiknoolojiyadda iyo horumarinta kaabeyaasha dijitaalka ee qaranka.