Sarreeye Gaas Odawa Yusuf Rage, oo ah hoggaamiye sare oo ka tirsan ciidanka Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqay in ciidamada dowladda iyo taageerayaashooda ay diyaar u yihiin inay la dagaallamaan kooxaha argagixisada iyo amni-darrida abuuraya ee dalka. Wuxuu sheegay in ciidamada iyo kuwa taageerayaashoodu ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalka, si gaar ahna ay uga hortagaan kooxaha khawaarijta ah ee ka mid ah argagixisada.

Sarreeye Gaas Odawa ayaa si cad u sheegay in ciidamadu ay joogaan meel muhiim ah oo loogu adeegayo dalka, isla markaana ay diyaar u yihiin in ay garab siiyaan shacabka iyo maamulka xukuumadda ee ku sugan goobaha ay ka jirto amni-darro, isaga oo sheegay in ciidamadu ay qaadi doonaan mas’uuliyadda amniga ee dalka. Wuxuu xusay in ciidamada iyo taageerayaasha dowladda ay yihiin kuwa awood iyo hub leh oo diyaar u ah inay dagaal culus la galaan kooxaha amni-darrida ka shaqeeya.

Hoggaamiyaha ciidanka ayaa intaa ku daray in ciidamada dowladda ay ku hawlan yihiin sidii ay u sugayaan amniga guud ee dalka, isla markaana ay uga go’an tahay sidii loo xaqiijin lahaa nabadgelyo iyo xasilooni guud. Warkan ayaa sidoo kale muujinaya in madaxda sare ee dalka ay si dhab ah uga go’an tahay xoojinta amniga, iyadoo dadaalka lagu bixinayo sidii loo joojin lahaa falalka amni-darro ee sababa khatar weyn oo ku saabsan nabadgelyada shacabka.

Odawa Yusuf Rage ayaa tilmaamay in ciidanka dowladda ay si hufan uga hortagi doonaan dhammaan kooxaha khawaarijta ah iyo kooxaha kale ee amni-darrida ka shaqeynaya, isaga oo ku booriyay bulshada inay la shaqeeyaan ciidamada si loo gaaro horumar amni oo waara. Tani waxay qayb ka tahay dadaallada dowladda ee ku aaddan horumarinta iyo sugidda nabadda dalka, iyadoo sidoo kale lagu dadaalayo in la xoojiyo awooda ciidamada si ay u noqdaan kuwo awood badan oo difaaca dalka iyo shacabka.

Warkan ayaa sidoo kale muujinaya sida ay ciidamada iyo madaxda sare ee dalka uga go’an tahay ilaalinta amniga guud ee dalka, iyo sida loo qorsheynayo in kooxaha khawaarijta ah lagu horkeeno cadaaladda, iyadoo si dhab ah loogu diyaar garoobayo dagaalka amni-darro ee dalka ka socda.