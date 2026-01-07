Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen oo ku guulaysatay siidaynta Muwaadiniin Soomaaliyeed oo muddo 4 maalin ah ku xayirnaa xeebaha Dalka Yemen kuwaasi oo ku sii jeeday dhanka magaalada Boosaaso.
Cabdiqadar Maxamad Cali Xoghayaha koobaad ee Safaaradda Soomaliya ee dalka Yemen ayaa Radio Muqdisho u sheegay in doonida oo ka shareecatay Xeebta Mukala ay ky sii jeeday magaalada Boosaaso.
“Doontaa waxa saarneyd shaqaale, naaquudiyaal, haween iyo carruur, waxaana marka ay ka dhamaadeen xeebaha Mukala ka horyimid doon nuuca kuwa dheereeye ah oo ay wateen rag darees ciidan ku labisan, kuwaasi oo amar ku siiyllay in doonto ay ku laabato meesha ay ka yimaadeen”. Ayuu yiri Cabdiqadar.
