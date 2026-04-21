Danjire Fatxudiin Cali Ospite ayaa maanta si rasmi ah waraaqaha aqoonsiga ugu gudbiyey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Kirgistaan, Mudane Sadyr Japarov, isagoo u matalaya Soomaaliya danjire aan degaan ahayn (non-resident ambassador).
Tallaabadan ayaa astaan u ah horumar cusub oo laga gaaray xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kirgistaan, iyadoo ay tani noqoneyso markii ugu horreysay ee Soomaaliya safiir u magacowdo dalkaas.
Sidoo kale, labada dal ayaa sanadkii 2025 heshiis muhiim ah oo iskaashi ah ku kala saxiixday xarunta Qaramada Midoobey ee magaalada New York, taas oo dhidibada u taagtay xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta labada dhinac.