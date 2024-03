Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Masar ahna Wakiilka Joogtadda ah ee Ururka Jaamacadda Carabta Danjire Ilyaas Sheikh Cumar, ayaa shalay Galabtii daah-furay tartanka Koobka Ramadaanka ee Jaaliyadda Masar oo maanta si rasmi ah uga bilaabmay garoonka kubadda cagta ee Wafaa-ul Amal.

Tartanka Koobka Ramadaanka ee Jaaliyadda Masar oo Sanadkaan ay soo qaban qaabisay Safaaradda, ayaa waxa ka qeyb galaya 12 kooxood oo ka socda Xaafadaha ay dagan yihiin Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Masar.

Safiir Ilyaas Sheikh Cumar, ayaa ugu horeyn soo dhaweeyey tartanka Koobka kubadda cagta ee ramadaanka, waxana uu bogaadiyey sida habsamida leh ee loo soo agaasimay. Isagoo hoosta ka xarriiqay inay ka Safaarad ahaan soo dhaweynayaan Koobka maanta bilaabmay, islamarkaana ay si kal iyo laab ah ugu hagar baxeen horumarinta ciyaaraha isagoo yiri “Waxaa Sharaf, farxad iyo rayn-rayn ii ah inaan kasoo qaybgalay furitaanka Koobka Ramaadaan ee Jaaliyadda Masar, markasta oo dhallinyaradu ciyaaraysana qalbigaanu kala jirnaa Maadaama Ciyaaruhu ka qeyb qaataan isdhexgalla bulshadda waxaanu jecelnahay inay noqdaan kuwo dhalinyaradda ku kulmaan iskuna bartaan, haynteenna oo yar mooyaane wixii dhallinyarada horumarkooda ah kama hagraneyno.”

Intaa kaddib, Danjire Ilyaas Sheikh Cumar ayaa si rasmi ah u bilaabay kubbaddii ugu horraysay ee Koobka lagu furay, waxaana maanta wada ciyaaray Kooxaha New Stars VS Itixaad iyo SYL VS Bucuus.