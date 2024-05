Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshiisiinta XFS mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa xalay Caasumaad ballaaran u fidiyey Milkiileyaasha iyo Agaasimeyaasha kala duwan ee Warbaahinta, kuwaas oo isugu jira warbaahinta dowladda, kuwa madaxa banaan iyo caalamiga.

Kulanka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa, Wasiir kuxigeenka Wasaaradda mudane Cabdikariin Ashkir , Agaasimaha guud ee Wasaarada mudane Caydaruus Macalin, Maareeyaha Hay’adda Aqoonsiga iyo Diinwaagelinta Qaranka( NIRA Somalia), mudane Cabdiweli Timacadde, Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka mudane Maxamuud Macallin Cabdulle iyo Guddoomiyaha Hay’adda qaxootiga iyo Barakacayaasha Qaranka marwo Safiyo Maxamed Xasan.

Ugu horayn Wasiir Cali Xoosh ayaa bogaadiyey Warbaahinta shaqada wanaagsan ay dadka u hayaan isaga oo sheegay “Waxaan bogaadinayaa Shaqada wanaagsan aad dadka u haysaan, Warbaahinta Madaxa Banaan in aan la kulano oo isbarano fursad wayn ayey ii tahey, madaama Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay horyaalaan shaqooyin Qaranka muhiim u ah oo Wasaaraddu hoggaan u tahey”.

Mudane Cali Xoosh ayaa khudbadiisa waxaa uu uga hadlay howlaha hortabinta u leh Wasaaradda sida;

Doorashooyinka, Federaaleynta, Dad-dhigista, Dhab u heshiisiin, Xasillinta. Diiwaangelinta Dadweynaha, Xalka waara iyo La tacaalista abaaraha kuwaas oo uu sheegay in ay warbaahinta kaalin Weyn ka qaadan karaan.

Ugu dambeyn, Wasiir Cali Xoosh ayaa xoojiyey sida ay uga go’an tahey in uu saaxiib dhow la noqdo Warbaahinta “Waxaa iga go’an in aan warbaahinta ka dhigto Saaxiib dhow, waan ogahey duruufaha aad kusoo shaqayseen waxaan rajayn in aad halkaas kasii wadaan”.