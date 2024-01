Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa xarunta Safaaradda Soomaaliya ku qaabilay Taliyaha hoggaanka Baarista dambiyada ee CID Gaashaanle dhexe Muxudiin Axmed Cismaan oo howlo shaqo u jooga Kenya,

Kulanka uu Safiirka la qaatay Taliye Muxudiin waxaa goobjoog ka ahaa diblomaasiyiinta Safaaradda oo ay ugu horeeyaan Qunsulka Safaaradda, Xoghayaha labaad ee Safaaradda iyo Agaasimaha Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadda ee Dalka Kenya.

Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya iyo Taliyaha hoggaanka Baarista dambiyada ee CID Gaashaanle dhexe Muxudiin Axmed Cismaan oo kulan mira dhal ah wada qaatay ayaa waxa ay isla garteen in xarunta Safaaradda ee magaalada Nairobi laga furo xafiis laga qaato warqadaha dambi la’aanta ah ee uu Hoggaanka Baarista Dembiyada bixiyo, si loola dagaallamo Dadka Dukumiintiyada been abuurka u sameeyo Muwaadiininta Soomaaliyeed ee ku sugan Dalka Kenya, si loola socdo Dadka Dembiiliyaasha ah iyo in adeegyada kala duwan ee Hoggaanka CID-da bixiyo loogu soo dhaweeyo Shacabka Soomaaliayeed ee ku dhaqan Dalkan.

Ugu dambeyn Taliye Muxudiin Axmed Cusmaan ayaa waxa uu soo kormeeray Xafiisyada ay Safaaradda ku shaqeyso, gaar ahaan Waaxda Socdaalka iyo Jinsiyadda, halkaas oo ay ku sugnaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo adeeg u soo doontay xarunta Safaaradda si uu arko howlaha baaxadda leh ee ay qabato Safaaradda Soomaaliya ee Dalka Kenya.