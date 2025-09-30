Saraakiisha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed (SoDMA) ee aqoon-kororsiga ugu joogay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa maanta usoo gabagaboobay tababarkoodii ku saabsanaa ka hortagga iyo yaraynta musiibooyinka Soomaaliya.
Tababarkan waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Ganacsiga ee Dowladda Shiinaha, halka ay fulinteeda lahayd Red Cross Society of China.
Xafladda xiritaanka oo lagu qabtay xarunta hay’adda Red Cross Society of China ayaa waxaa kasoo qeybgalay xubno sarsare oo ka socday Safaaradda Soomaaliya ee Shiinaha, oo ay horkacaysay Danjire Hodan Cismaan Cabdi, Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha. Waxaa sidoo kale goobta qudbado ka jeediyay Mr. Song Yi, Deputy Director General of External Liaison Department of Red Cross Society of China iyo Mr. Yin Zheng, Deputy Director of Chinese Red Cross National Training Center Mas’uuliyiintaasi waxay kula dardaarmeen saraakiisha SoDMA inay dalka dib ugu celiyaan aqoontii iyo xirfadaha cusub ee ay ka faa’iideen tababarka.
Mr. Song Yi ayaa xusay muhiimadda iskaashiga labada hay’adood, wuxuuna bogaadiyay dadaalka saraakiisha SoDMA. Waxuuna intaasi ku daray in tababarro hor leh oo aqoon-kororsi ah la sii wadi doono mustaqbalka.
Ugu dambeyntii, xafladda waxaa si rasmi ah u soo xirtay Danjire Hodan Cismaan Cabdi, Safiirka Soomaaliya ee Shiinaha. Waxay uga mahadcelisay dowla Shiinaha taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan tahay Dowladda Soomaaliya. Sidoo kale, waxay hambalyo iyo mahadnaq aan lasoo koobi karin dusha kaga tuurtay Wasaaradda Ganacsiga ee Shiinaha iyo Hay’adda Red Cross Society of China.