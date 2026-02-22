Hey’adda Xasan Kobac Foundation oo wakiil ka ah Sanator Xasan Kobac ayaa maanta Deeganka Maroodile Ka daah durtay Wajiga Labaad ee Biyo dhaaminta 50 Booyadood oo loogu talagalay dadka ay abaaruhu sameyeen ee ku nool deegaanno ka tirsan Gobalka hiiraan.
Biyo dhaamintan maanta Laga daah furay deegaanka Maroodile ayaa waxaa Ka faa’ideystay shacabka iyo Xoolaha ay abaaruhu sameyeen ee kunol deeganka Maroodile iyo tuulooyinka Hoos yimaado Kuwaas oo si weyn ay u saameysay abaarta daran ee ka jira Dalka.
Hey’adda Xasan Kobac Foundation oo wakiil ka ah Sanator Xasan Kobac ayaa mudooyinkii dambe Biyo dhaamin usameynaysay Qoysaska ay abaaruhu sameyeen ee kunool Gobolada Hiiraan iyo Bakool si dadka iyo duunyada ay uhelaan biyo Nadiif ah oo wax un ka qabta baahidooda biyo La’aaneed.
Madasha lagu daah furayay Wajiga labaad ee Biyo dhaamintaan ka timi Sanetor Xasan Kobac waxa Kusugna oo ka Hadlay una mahad Celiyay Sanatorka
1Sheekh Cabdulaahi.
2= Sheekh Aadan
3= Nabadoon Muxumed Xasan Ibraahim iyo
4= Barre Cali Dheere oo kamid ah guddiga Deegaanka Marodile
Ugu dambeyn waxaa isna goobta ka hadlay Ibraahin Cabdi Muxumed oo ku hadlayay Afka Hey’adda Kobac Foundation oo Biyahan ugu deeqay dadka Deegaanka, isagoo sheegay in Dadaaladan Biyo Dhaaaminta Iyo u gargaaridda Dadka abaaraha ay saameeyeen ay ka go.antahay Hay’adda