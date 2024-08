Shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir iyo gobollada dalka ayaa soo dhaweeyey go’aanka dowladda ee bixinta canshuurta.

Shacabka qaarkooda oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in ay muhiim tahay in bulshada ay bixiyaan canshuurta si dowladda ugu fududaato bixinta adegyadii bulshada sida waxbarashada iyo Caafimaadka.

Dowladda soomaaliya ayaa casiriyeeysay dib u habeenna ku sameysay canshuurta Iibka ayaa maanta dhangalisay in la qaado canshuurta, iyadoo kulan uu Ra”iisul waasaraha XFS uu la qaatay ganacsatada la isku afgartay in la bixiyo canshuurta waxii cabasha ah ay qabaana ay dowlada ay diyaar u tahay in la saxo.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo isna hadlay xalay ayaa ku dheeraaday arrimaha canshuuraha oo cabasho laga qabay, asaga oo yiri “Majirto Canshuur cusub oo dowladdu soo kordhisay balse waxaa cusub nidaamka lagu bixinayo”.