Isxaaq Macalin Aadan oo magaciisa Afgarashada Kooxda Nabadiidka Alshabab loo yaqaano uu yahay (Isxaaq Calooley) ayaa isku soo dhiibey Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee Qeybta 60aad. isxaaq ayaa khawaariijta u qaabilsanaa jabhada isagoona ka qeyb qaatey Dagaalo ka dhacay Deegaano ka tirsan Gobolada Baay, Gedo, iyo Shabeellaha dhaxe.

Wuxuna sheegey in sababta ku kaliftey in Khawaariijta isaga soo baxo ay tahay Dhibaatada ay u geysaneyaan Shacabka masakiinta ah, gumeysiga dhexdooda ka jira iyo ka been sheegashada Diinta Islaamka, Isxaaq ayaa baaq udirey Saaxibadiisa kale ee ku jira Khawariijta in ay isaga Soo baxaan iskuna soodhiibaan Ciidanka Dowladda.