Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee XFS, Mudane Cabdifataax Qaasim Maxamuud, ayaa xaflad abaalmarin iyo maamuus ah u qabtay haldooradii iyo shaqsiyaadkii kaalinta muuqata ka qaatay xuska Toddobaadka Xorriyadda Soomaaliyeed.
Munaasabadda waxaa ka qeyb galay masuuliyiin ka socday laamaha amniga, Maamulka Gobolka Banaadir, qeybaha Wasaaradda Warfaafinta, dhalinyarada Baraha Bulshada, Hobollada Qaranka ee Waaberi, iyo dhallinyaro isxilqaan ku bixisay munaasabadaha Toddobaadka Xorriyadda.
Wasiir Cabdifataax Qaasim Maxamuud ayaa sheegay in abaalmarintani ay tahay qaddarin loo muujinayo dadaalkii iyo doorkii muuqday ee ay ka qaateen xuska Toddobaadka Xorriyadda. Wuxuu xusay in dowladda ay sii xoojin doonto maamuuska maalmaha xorriyadda, isla markaana la aqoonsan doono cid kasta oo kaalinteeda ka qaadata weynaynta Todobaadka Xoriyadda.