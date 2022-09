Culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in kooxaha argagixisada ee Al-shabaab iyo daacish ay been ka sheegaan diinteen islaamka loona baahan yahay in hal meel looga soo wada jeesto dagaalka lagulka jiro.

Sheekh Cabduqaadir Soomow oo ka mid ah Culimaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa falal wuxuushnimo ah oo ka baxsan diinta iyo dhaqanka suuban ee islaaamka ku tilmaamay tallaabooyinkii guracnaa ee maleeshiyada arxanka daran ee Al-shabaab dhawaan ka gesteen gobolka Hiiraan iyo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, halkaas oo shacab u badan carruur, haween iyo dad da’ ah ku gumaadeen, ceelashadii ay biyaha ka cabi jireenna ka bur buriyay.

“ Dadka Soomaaliyeed ee ay gumaadeen nabad-diidka waa u tacsiyeyneynaa, kuwii lagu baa’biyay Hiiraan, Hotel Xayaat iyo ka hor dadkii la baabi’iyay, Al-shabaab iyo Daacish argagaxisada oo dhan waxaa ay been ka sheegeen diinteena, waa beenoolayaal cad ” ayuu yiri Sheekh Cabduqaadir Soomow.

Sidoo kale, Sheikh Soomow ayaa ka hadlay arrinaha amniga iyo doorka ay Culimada ku leeyihiin ka hortaga fakirka argagixisada,culimaa’udiinka Soomaaliyeed ayaa markasta u taagan kaalinta kaga aadan gurmadka Shacabka iyo la dagaalanka fikirka diineed ee Al-Shabaab.

Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacab is abaabulay ayaa maleeshiyada Al-shabaab ka saaray deegaano badan, khasaaro xooggan ku gaarsiiyay howlgaladaas.