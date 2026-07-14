Shirkani oo uu shir Guddoominayay Ku-xigeenka Duqa magaalada ee Maamulka iyo Maaliyadda ahna Guddoomiye Ku xigeenka 1-aad ee Maamulka Gobolka Gobolka Benaadir Mudane Ciise Maxamuud Guure islamarkaana ay ka qeyb galeen mas’uuliyiin ka socotay Warshadaha Biyaha sifeeya ee ka howlgala magaalada Muqdisho, iyadoo good joog ay ahaayeen mas’uuliyiinta iyo qububarada sheybaarka Gobolka Banaadir.
Mas’uuliyiinta Sheybaarka Gobolka Banaadir ayaa kulanka ku soo bandhigay qorshaha ay ku doonayaan hubinta iyo Tayada biyaha iyo muhiimada ay leedahay in la iska kaashado in Dadka ku dhaqan Magaalada Muqdisho ay helaan Biya Nadiif waxaana ay amaaneen doorka Warshadaha soo saara Biyaha Saxansaxada ah, iyagoo muujiyay muhiimada ay leedahay wada shaqeynta Sheybaarka Gobolka Banaadir iyo Warshadahani.
Mas’uuliyiinta Warshadaha Soo saara Biyaha Sifeysan ayaa amaanay dadaalka Sheybaarka Maamulka Gobolka Banaadir soo kordhay, Waxaana ay ka hadleen arrimo kale duwan oo la xiriira Wada shaqeynta.
Ugu dambeyntii Ku-xigeenka Duqa magaalada ee Maamulka iyo Maaliyada Mudane Ciise Maxamuud Guure ayaa amaanay qubarada iyo howlwadeenada Sheybaarka Gobolka Benaadir dadaalka ay ugu jiraan in Dadka Reer Muqdisho ay helaan Biyo Nadiif, Waxaana sidoo kale uu amaanay Warshadaha Soo saara Biyaha Sifeysan iyo daruufaha adag oo ay ku soo shaqeeyeen, isagoo dul istaagay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta Shirkadaha Biyaha ka shaqeeya iyo Sheybaarka Gobolka Banaadir.