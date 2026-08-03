Waxaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furmay Shirka Khubarada Milateriga ee Dalalka Ciidamada ku taageera Hawlgalka Midowga Afrika ee Taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM), kaas oo gogol-xaar u ah shirka taliyeyaasha ciidamada difaaca.
Shirka ayaa diiradda lagu saaray diyaarinta qorshe hawleed wadajir ah oo lagu dhaqan-gelinayo go’aamadii Shir Madaxeedkii gaarka ahaa ee dalalka ciidamada ku taageera Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM) ee Kampala ka dhacay, laguna dardargelinayo hawlgallada ka dhanka ah Khawaarijta, wadaagista xogaha sirdoonka iyo isku-duwidda awoodaha iyo agabka ciidamada.
Guddoomiyaha Guddiga Khubarada Milateriga, Sarreeye Gaas Maxamed Cali Bariise, ayaa sheegay in qorshuhu xoojinayo wadajirka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, AUSSOM iyo dalalka ciidamada ku taageera hawlgalka, si loo wiiqo awoodda argagixisada loona adkeeyo amniga Soomaaliya iyo kan gobolka.
Qorshaha ay khubaradu diyaariyeen ayaa loo gudbiyay Taliyeyaasha Ciidamada Difaaca si ay dib-u-eegis ugu sameeyaan una ansixiyaan, wuxuuna saldhig u noqon doonaa wejiga xiga ee hawlgallada lagu ciribtirayo argagixisada, laguna xaqiijinayo xasilloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka.