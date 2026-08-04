Muqdisho ayaa goordhow martigelin doonta Shirweynaha 1-aad ee Badaha Soomaaliya, kaas oo ay ka qeyb geli doonaan mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, khubaro ku takhasustay arrimaha badaha, wakiillo ka socda hay’adaha caalamiga ah, iyo daneeyayaal kale.
Shirkan ayaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta dhaqaalaha buluugga ah, ilaalinta kheyraadka badda, xoojinta maareynta xeebaha, kobcinta kalluumeysiga, iyo kor u qaadidda iskaashiga u dhexeeya hay’adaha dowladda iyo bahwadaagta caalamiga ah.
Sidoo kale, waxaa la filayaa in inta uu shirku socdo lagu soo bandhigo qorshayaal iyo hindiseyaal lagu horumarinayo ka faa’iideysiga kheyraadka badda Soomaaliya si waara, iyadoo xoogga la saarayo ilaalinta deegaanka iyo abuurista fursado dhaqaale oo u horseeda bulshada Soomaaliyeed.