Shirweynaha Dhallinyarada Soomaaliyeed ee Isbeddelka Cimilada 2025 ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Hotel Jazeera, maanta oo ay taariikhdu tahay 21-ka Agoosto 2025.
Shirkan ayaa ujeedkiisu yahay in la xoojiyo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo ka hortagga dhibaatooyinka deegaanka.
Waxaa ka qaybgalaya dhallinyaro ka kala timid gobollada dalka, masuuliyiin dowladeed iyo daneeyayaal caalami ah. Shirkan ayaa ah mid lagu dhiirrigelinayo hal-abuurka dhalinyarada si ay door firfircoon uga qaataan dadaallada deegaanka lagu ilaalinayo.