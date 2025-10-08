Shirweynaha Urur-goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika (EAC) oo sanadkan si rasmi ah loogu qabtay magaalada Muqdisho ayaa galay maalintiisii labaad, iyadoo diiradda lagu saarayo xoojinta iskaashiga dhaqaale, fududeynta ganacsiga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo kobcinta wax-soo-saarka gudaha ee dalalka xubnaha ka ah ururka.
Shirkan ayaa waxaa ka qeybgalaya wufuud heer sare ah oo ka kala socota dalalka xubnaha ka ah EAC, madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, ganacsato, aqoonyahanno iyo daneeyayaal kale oo muhiim ah. Waxaa sidoo kale la filayaa in lagu saxiixo heshiisyo iskaashi oo dhinacyo badan taabanaya.
Ujeeddada ugu weyn ee shirkan ayaa ah in la dardar geliyo iskaashiga dhaqaale ee gobolka, iyadoo Soomaaliya ay hadda tahay xubin rasmi ah oo ka tirsan EAC. Shirweynahan ayaa fursad u ah dalka in uu si toos ah uga faa’iideysto suuqa weyn ee Bariga Afrika, ayna korodho fursadaha ganacsi, shaqo-abuur iyo maalgashi.