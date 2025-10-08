Wasiiru-dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sadaad Maxamed Nuur Caliyow, ayaa xarunta hay’adda UNHCR ee Geneva, Switzerland uga qeyb galay Kalfadhiga 76-aad ee Guddiga Fulinta Hay’adda Qaxootiga Adduunka.
Kulammada oo soconaya inta u dhaxaysa 6-da ilaa 10-ka Oktoobar 2025, ayaa looga hadlayaa xaaladda qaxootiga caalamka, iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka martigeliya qaxootiga.
Wasiiru-dowlaha, Mudane Sadaad Maxamed Nuur, waxaa socdaalkan shaqo ku wehliya Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga Qaranka iyo Barakacayaasha, Mudane Axmed Xuseen Cilmi.