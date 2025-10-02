Guddoomiye ku-xigeenka Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Dr. Axmed Cabdi Aadan, ayaa Muqdisho si rasmi ah uga daahfuray mashruuca dib-u-dayactirka iyo dhismaha cusub ee Bakhaarka Dhexe ee Keydka Cuntada. Mashruucan waxaa loogu talagalay in lagu xoojiyo awoodda kaydinta iyo qaybinta raashinka degdegga ah, si wax looga qabto xaaladaha beni’aadannimo ee soo noqnoqda.
Maalgelinta mashruucan waxaa bixisay Dowladda Shiinaha, taas oo astaan u ah iskaashiga xooggan ee Soomaaliya iyo Shiinaha.
Dhismo kale oo keydka cuntada ah ayaa sidoo kale ka soconaya magaalada Laascaanood, oo ah xarunta maamul goboleedka Waqooyi Bari. Mashruucan ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu xoojinayo kaabeyaasha hay’adda SoDMA