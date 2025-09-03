Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadam, oo ka mid ah wafdiga Ra’iisul Wasaaraha ee ku sugan magaalada Belgrade, ayaa heshiis iskaashi caafimaad la saxiixday dhiggiisa dalka Serbia.
Heshiiskan ayaa lagu xoojinayaa xiriirka iyo iskaashiga dhinaca caafimaadka ee labada dal, wuxuuna Soomaaliya u horseedayaa fursado cusub oo lagu horumarinayo adeegyada caafimaadka iyo helitaanka daryeel tayo leh.
Heshiiska oo ka dhacay magaalada Belgrade, waxa uu muujinayaa dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu jirto ballaarinta iskaashiga caalamiga ah iyo kor u qaadista adeegyada caafimaadka dalka.
Intii lagu guda jiray munaasabadda saxiixa, Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya ayaa la guddoonsiiyay hadiyad sharafeed, taasoo ka tarjumeysa xushmad, saaxiibtinimo iyo adkeynta wada shaqeynta labada dal.