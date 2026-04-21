Kalfadhigii ugu horreeyay ee Guddiga Fulinta ee UN-Habitat ee sanadkaan ayaa ka qabsoomay Xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada Nairobi, iyadoo kulankan uu ahaa mid muhiim u ah dejinta hannaanka hoggaamineed iyo jihada mustaqbalka ee Hay’adda.
Kulankan ayaa waxaa Dowlada Federaalka 00Soomaaliya Ku matalayay wafdi uu hogaaminayo Wasiiru Dowlaha wasaaradda Howlaha Guud dib udhiska iyo guryeynta Mudane Saciid maxamed Maxamuud (Xayd) waxaana ku wehlinayay Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Dalka kenya ahna Wakiilka Joogtada ah ee Hay’adda UN Habitat iyo Xubna Ka tirsan Saraakiisha Safaarada Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa kulanka ka qayb galay diblomaasiyiin iyo saraakiil ka kala socday dalalka caalamka, intii uu socday kalfadhiga, waxaa diiradda lagu saaray xoojinta isla xisaabtanka, hagaajinta maamulka maaliyadeed, iyo horumarinta barnaamijyada la xiriira degsiimooyinka bini’aadanka, iyadoo la waafajinayo yoolalka United Nations ee horumar waara.
Danjiraha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya ee Dalka Kenya Jabriil Ibraahim Cabdulle oo ka hadlay kalfadhiga Guddiga Fulinta ee UN-Habitat, ayaa sheegay in Soomaaliya ay la jaanqaadayso mowqifka Kooxda Afrika, isla markaana ay uga mahadcelinayso hay’adda taageerada joogtada ah ee ay siiso dalalka xubnaha ka ah horumarinta magaalooyin waara.