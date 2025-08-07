Agaasimaha Waaxda Horumarinta Dhaqaalaha ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Cabdinaasir Cumar Kaatib, ayaa ka qeybgalay kulanka Guddiga Hagidda Urur-Goboleedka Bulshada Bariga Afrika (EAC), oo lagu qabtay magaalada Caruusha ee dalka Tansaaniya intii u dhexeysay 4–6 Agoosto 2025.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray ansixinta Qabyo-Qoraalka Istiraatiijiyadda 7aad ee Horumarinta EAC (2026/2027–2030/2031), taasi oo hagaysa jihada horumarka dhaqaale, ganacsi iyo wada-shaqeynta waddamada xubnaha ka ah ururka sanadaha soo socda. Soomaaliya ayaa si firfircoon uga qaybqaadaneysa qorshayaasha horumarineed ee gobolka tan iyo markii ay si rasmi ah ugu biirtay EAC.