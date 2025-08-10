RADIO MUQDISHO: Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta ee Soomaaliya, ayaa ku dhawaaqday hirgelinta Adeegga Diiwaangelinta Madaniga ah ee Dijitaalka ah ee mideysan, kaas oo hadda ka shaqaynaya 19 degmo oo ku kala yaalla Dowlad Goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug, iyo Gobolka Waqooyi Bari. Degmooyinkaas waxaa ka mid ah: Caabudwaaq, Cadaado, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Balcad, Warsheekh, Buuloburde, Baladweyne, Jowhar, Afmadow, Buuloxaawo, Dhoobley, Garbahaarey, Kismaayo, Baraawe, Diinsoor, Waajid, Xudur, iyo Laascaanood.
Nidaamka cusub wuxuu u oggolaanayaa maamulka deegaanada in si dijitaal ah loo diiwaangeliyo dhalashooyinka, guurka, furriinka, iyo dhimashada, iyadoo dhammaan xogaha lagu kaydinayo keyd qaran oo dhexe. Masuuliyiintu waxay sheegeen in tani ay ka caawin doonto in laga gudbo caqabadaha muddada dheer ka jiray helitaanka dukumentiyada rasmiga ah isla markaana la hagaajiyo adeeg bixinta.
Wasaaraddu waxay hadda ka shaqaynaysaa in nidaamka cusub lagu xiro adeegyada kale ee dowladeed, oo ay ka mid yihiin caafimaadka, waxbarashada, aqoonsiga qaranka, iyo socdaalka. Sidoo kale waxaa qorshuhu yahay in adeegga lagu fidiyo dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka, si loo hubiyo in bulshooyinka ku nool meelaha fog fog ay helaan adeeggan.
Soomaaliya waxay markale xaqiIjisay sida ay uga go’an tahay baaqa Qaaradda ee ah in la horumariyo, nidaamyada Diiwaangelinta Madaniga ah iyo Tirakoobka Nolosha, si muwaadin kasta oo Afrikaan ah loo tiriyo looguna daro diiwaannada rasmiga ah ee dowladaha.