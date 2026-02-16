Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay hambalyo iyo bogaadin u diraysaa Dowladda iyo Shacabka Jamhuuriyadda Serbia munaasabadda Maalinta Qaranimada ee ku beegan 15-ka Febraayo, taas oo xus u ah halgankii taariikhiga ahaa ee billowga u noqday gobannimo-doonkooda sannadkii 1804 iyo meel-marintii dastuurkoodii casriga ahaa ee ugu horreeyay sannadkii 1835.
Soomaaliya waxay qadarinaysaa xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal, waxayna mar kale adkaynaysaa sida ay uga go’an tahay xoojinta iskaashiga laba geesoodka ah ee ku dhisan is-ixtiraam, dan wadaag iyo iskaashi miro-dhal u ah labada shacab. Dowladda Soomaaliya waxay u rajaynaysaa shacabka Serbia nabad, horumar iyo barwaaqo waarta.