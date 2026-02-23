Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay hambalyo diirran u diraysaa Boqor Hassanal Bolkiah, Dowladda iyo shacabka Brunei Darussalam munaasabadda Maalintooda Qaranka.
Soomaaliya waxay qiimeynaysaa xiriirka saaxiibtinimo iyo midnimada Islaamka ee aan wadaagno iyada oo loo maraayo Ururka Iskaashiga Islaamka ah Organization of Islamic Cooperation(OIC). waxayna bogaadinaysaa kaalinta wax ku-oolka ah ee Brunei kaga jirto dadaallada wadajirka ah ee lagu xoojinayo nabadda, xasilloonida iyo horumarka.
Waxaan Brunei u rajaynaynaa barwaaqo joogto ah, midnimo, iyo horumar qaran.