Taliyaha Ciidanka Xoogga Dallka Sareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa maanta kormeer ugu tagay cutubyo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka oo tababar uu uga socdo Dugsiga Tababarka ee deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud.
Kormeerka Taliyaha waxaa ku wehliyay Taliyaha Qeybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Col. Maxamed Dhagawayne iyo saraakiil kale oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka.
Ujeedka kormeerka ayaa ahaa u kuurgalida xaaladda cutubyada ciidanka ee tababarka ku jira, tayada tababarka ay qaadanayaan iyo dhiirigelinta ciidamada si ay u laba jibbaaraan waajibaadka qaran ee saaran.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa la hadlay ciidamada tababarka ku jira, isagoo ku boorriyay inay sare u qaadaan anshaxa, kartida iyo difaaca dalka, si ay uga qeyb qaataan sugidda amniga iyo xoreynta deegaannada ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha Khawaarijta.