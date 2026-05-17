RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Aadan Maxamed Nuur ( Aadan Madoobe), ayaa caawa kulan miradhal ah la qaatay wakiilo ka socday ururada siyaasadda ee kala ah Towfiiq, Cadaaladda iyo Midnimda – TIIR, Waaberi, Sinnaanta iyo Cadaaladda (SINCAD), Talo Qaran iyo Muwaadiniinta Soomaaliyeed, kuwaas oo ka qeyb galay doorashadii qofka iyo codka ahayd ee ka dhacday deegaannada Koonfur Galbeed.
Ujeedka kulanka ayaa ahaa dhammeystirka heshiis isbaheysi siyaasadeed ah oo ay wada gaareen urur siyaasadeedka Cadaaladda iyo Wadajirka JSP iyo ururada kale ee ka qeyb galay doorashadii golaha deegaanka iyo middii golaha wakiilada ee dhowaan ka dhacday Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Gebagabada kulanka waxaan isku afgartay in ururadan siyaasadda ay taageeraan islamarkaana ay dhisaan musharaxa madaxweynaha ee Ururka Cadaaladda iyo Wadajirka (JSP) ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, sidoo kalena si buuxda la isaga kaashado doorshada madaxtinimo ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Sidoo kale, Cabdifitaax Xasan Afrax, Xoghayaha Urur Siyaasadeedka SINCAD ayaa Faahfaahin ka bixiyay isbaheysi siyaasadeed oo ay sameysteen inta badan ururadii ka qeyb galay doorashadii qof iyo codka aheyd ee ka dhacday deegaanada Koonfur Galbeed.