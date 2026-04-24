Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa booqasho ku tagay degmada Xudur ee Gobolka Bakool, Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaraha magaalada Xudur ku soo dhaweeyay Saraakiisha Guutada 9-aad, maamulka Xudur iyo Shacabka Degmada, Taliye Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa dhiiragalin ugu tagay Cutubyo cusub oo tababar ugu socdo dugsiga tababarka Ciidanka Xoogga Dalka ee magaalada Xudur.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in Cutubyadaan cusub dhawaan loo soo xiri doono tababar, isla markaana ay ka mid noqon doonaan dagaalka lagu ciribtirayo Khawaarijta, Taliye Ibraahim Maxamed ayaa Ciidanka cusub waxaa uu faray in looga baahan yahay inay isku furaan degmooyinka gobolka Bakool.