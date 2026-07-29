Waxaa maanta magaalada Kampala si rasmi ah uga furmay shirka taliyeyaasha ciidamada dalalka ciidamada ku deeqay Hawlgalka Midowga Afrika ee taageerada iyo Xasilinta Soomaaliya (AUSSOM-TCCs).
Shirka waxaa Soomaaliya uga qayb galay Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, iyadoo sidoo kale ay goobjoog ka ahayd Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Uganda, Fardowsa Maxamed Qanyare.
Kulankan ayaa diiradda lagu saarayaa mustaqbalka howlgalka AUSSOM, iyo xoojinta iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo dalalka ciidamada ka jogaan.