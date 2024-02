Taliyihii hore ee Ciidammada Badda Admiral Faarax Qare,ayaa soo dhaweyay heshiiska iskaashiga Difaaca badda oo ay wada galeen Soomaaliya iyo Turkiga

Taliyaha oo wareysi siinayay warbaahinta Qaranka, ayaa sheegay in wax lagu farxo tahay in la helo dowlad ilaalisa Badda Soomaaliya,sidoo kalena tababbarta ciidanka Badda Soomaaliyeed,si looga hortago kallumeysiga sharci darada ah,Budhcad badeeda,qashinka lagu shubo badda Soomaaliya iyo hadii cid kale isku daydo in ay ku xadgudubto biyaha badda Soomaaliya.

Waxa uu sheegay Taliyaha in la helo ciidan Soomaaliyeed oo u tababbaran difaaca badda Soomaaliya ay tahay mid shaqsi ahaan uu aad ugu farxay.

”Intii aan noolaa waa Warkii iigu farxadda badnaa waayo waxaan helaynaa Ciidan Soomaaliyeed oo awooda Difaaca Baddeena”

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa xukuumadda iyo labada gole ee Baarlamaanka dalka ayu ugu mahad celiyay ansixinta heshiiskan oo sida uu sheegay xal u noqonaya dhibatooyinkii ka jiray Badda Soomaaliya.