Afhayeenka Ciidamada Cirka Ukraine, Yuri Ihnat ,ayaa shir jaraa’id ku sheegay in ciidamadoodu ay soo rideen in ka badan 300 oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay farsameeyso Dowladda Iiraan ee loo yaqaanno Shahed-136.

Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba, ayaa dhankiisa sheegay in Ciidamada dalkiisa ay soo rideen in ka badan 260 diyaaradood oo uu sheegay in Iiraan ay siisay ciidamada Ruushka.

Tan iyo bilowgii bishan, maamulka Ukraine ayaa Xukuumadda Dehraan, ku eedeeyay inay siisay Ciidamada Ruushka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn.