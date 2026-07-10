Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa maanta lagu daah-furay xarunta dhexe ee Ururka Siyaasadeedka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) ee Dowlad-goboleedka Galmudug. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin heerar kala duwan leh, siyaasiyiin, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.
Xarigga xaruntan cusub ayaa si rasmi ah u jaray Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Ururka Siyaasadeedka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP), Mudane Xuseen Maxamed Nuur (Dhagaweyne), waxaana ku weheliyay Xoghayayaasha Arrimaha Gudaha, Wacyigelinta iyo Warfaafinta, Sharciga, Agaasinka Guud ee xisbiga, iyo sidoo kale la-taliyeyaal ka tirsan Madaxtooyada oo qaabilsan arrimaha haweenka iyo dhallinyarada.
Munaasabadda waxaa sidoo kale ka qayb galay guddoonka gobolka, Maayerka Caasimadda Dhuusamareeb, wasiirro, xildhibaanno heer federaal ah, iyo marti sharaf kale oo ka socotay qaybaha kala duwan ee bulshada.
Maayerka Magaalada Dhuusamareeb, Macallin Cabdiraxmaan Geedaqoroow, ayaa soo dhaweeyay furitaanka xaruntan cusub, isaga oo ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo kor u qaadaysa ka qaybgalka siyaasadeed iyo xoojinta hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka.
Dhankiisa, Wasiirka Dhallinyarada iyo Ciyaaraha, Cabdulqaadir Maxamed, iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga ayaa shacabka reer Galmudug ugu baaqay inay ku biiraan Ururka Siyaasadeedka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP), isla markaana ay ka faa’iidaystaan fursadaha siyaasadeed ee uu xisbigu u horseedayo bulshada.
Gabagabadii Ku-xigeenka Xoghayaha Guud ee Ururka Siyaasadeedka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP), Mudane Xuseen Maxamed Nuur (Dhagaweyne), ayaa sheegay in furitaanka xaruntan uu qayb ka yahay qorshaha ballaarinta iyo xoojinta howlaha xisbiga ee guud ahaan dalka. Waxa uu shacabka reer Galmudug ugu baaqay inay door muuqda ka qaataan geeddi-socodka siyaasadda dalka, isla markaana ay taageeraan himilada JSP ee ku dhisan caddaalad, wadajir, iyo horumar loo siman yahay.