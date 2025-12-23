Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiista ee XFS Mudane Daa’uud Aweys Jaamac ayaa galabta tababar u soo xiray in ka badan 60 kamid ah Weriyaasha iyo Kaamiramaanada Warbaahinta Qaranka ee soo tebinaya doorashada Golaha Deegaanka ee Gobolka Banaadir oo dhaceysa maalinta Khamiista ah ee 25-ka bisha.
Munaasabadda lagu soo xiray tababarkaan waxaa goobjoog ahaa Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, Agaasimaha Guud Mudane Cabdullahi Xayir iyo Agaasimayaasha Waaxyaha Warbaahinta Qaranka, waxaana howlwadeennada loo jeediyey dardaaran iyo tusaaleyn shaqo oo maalinta Khamiista ah ay ku howlgeli doonaan.
Wasiir Ku Xigeenka Wasaaradda Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo ugu horeyn Madaxda iyo Howlwadeenna Warbaahinta Qaranka uga mahad-celiyey shaqadii ay ka soo qabteen doorashada ayaa howlwadeennada loo soo xulay tebinta doorashada kula dardaarmay in maalinta Khamiista ah ay soo bandhigaan hufnaan shaqo, iyagoo kaashanaya xirfadooda warbaahineed iyo tababarka la siiyey.
Sidoo kale, Wasiir Al-Cadaala ayaa sheegay in Madaxda Qaranka ay fareen in Warbaahinta Qaranka ay qaadato door dhex-dhexaadnimo ah, isla markaana laga doonayo in musharaxiinta doorashada iyo ururrada siyaasadda si siman loo soo tebiyo wararkooda, si lamid ah maalmihii lasoo dhaafay.
Wasiir Daa’uud Aweys oo soo xiray tababarka ayaa howlwadeennada Warbaahinta Qaranka kula dardaarmay inay si taxadar leh u soo tebiyaan doorashada, iyagoo ku dadaalaya dhex-dhexaadnimada iyo shaqo wanaagga loo tababaray.
Wasiirka ayaa si weyn uga mahadceliyey tebintii Warbaahinta Qaranka ee is diiwaan-diiwaantii dadweynaha, ololihii ururrada siyaasadda iyo u diyaar garowga howlwadeennada Warbaahinta Qaranka iyo Warbaahinta gaarka loo leeyahay ay ugu jiraan soo tebinta doorashada tooska ah ee golayaasha deegaanka ee degmooyinka Gobolka Banaadir oo dhaceysa maalinta Khamiista ah ee 25-ka bishaan.