Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxay mahadcelin iyo bogaadin u jeedinaysaa Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ansixiyay afar (4) Heshiis oo is-afgarad (MoU) oo ay Wasaaraddu u gudbisay.
Heshiisyadaan ayaa isugu jira Heshiis Is-afgarad ay Soomaaliya la gashay Jamhuuriyadda Shacabka Shiinaha oo ku saabsan horumarinta khayraadka aadanaha iyo deeqaha waxbarasho, iyo saddex Heshiis Is-afgarad ah oo la xiriira wadatashiyada siyaasadeed oo lala saxiixday Jamhuuriyadda Hindiya, Jamhuuriyadda Uzbekistan, iyo Jamhuuriyadda Turkmenistan.
Heshiisyadani waxay xoojin doonaan xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya waxayna kor u qaadi doonaan horumarinta khayraadka aadanaha, isla markaana sii ambaqaadi doonaan iskaashiga iyo wadatashiyada siyaasadeed ee joogtada ah oo ay Dowladda Soomaaliya la yeelanayso dalalka saaxiibka la ah.