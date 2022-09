Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshisiinta Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya, ayaa maana kulan wadatshi ah oo la xiriira xeerka Machadka Qaran ee Dowladaha Hoose ka daahfurtay magaalada Muqdisho.

Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u heshisiinta Mudane Ilyas Cali Xasan, oo kulanka daah furay ayaa ka hadlay sida ay muhiim u tahay in dadka lagaarsiiyo adeegyada, loona meel mariyo adeegyada uu qabanayo machadka dowladaha hoose ee wasaaradda Arrimaha gudaha, kaasi oo waxtar u leh dowlad dhiska, awoodsiinta dadka iyo baahinta maamulka.

“Waxaana naga go’an in la dardar galiyo sidii lagu dhamaystir lahaa Machadka Dowladaha hoose iyo aqoonta dadka uu kuso kordhinaya” ayuu yiri wasiir Ilyaas.

Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha gudaha Mudane Saciid Cabdullahi Calasow, oo ka hadlay kulanka wadatashiga ah ayaa sheegay in xeerkan lagu dhaqayo machadka u baahanyahay in laga galo wadatashi iyo in wax badan lagu biiriyo isaga oo intaa raaciyey in wadatshiyada ay sii socon doonaan.

Sidokale Agaasimaha Wasaaradda arrimaha gudaha ee Galmudug Cumar Guure, oo goobta ka hadlay ayaa xusay in xeerkii lagu maamuli lahaa machadka qaranka uu muhiim u yahay dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir.

Kulana ayaa waxaa ka qayb galay Wasaaradaha Arrimaha Gudaha ee Dowlad Goboleedyada, Gobolka Banaadir, Wasaaradaha Heer Federaal ee ay shaqeyntu kala dhaxeyso machadka dowladaha Hoose iyo Hay’addaha Qaramada Midoobe ee taageera Mashruuca ( JPLG).