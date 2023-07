Si loo dar-dar galiyo shaqada dakhli uruurinta, loona dhiiri galiyo saraakiisha iyo maamulayaasha ka shaqeeya sare u qaadidda dakhliga gudaha ayaa waxaa maanta Dekadda iyo Garoonka Aadan Cadde kormeer ku tagay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Iimaan Cige oo ay hehliyaan Wasiir ku xigeenka Mudane Cabdiqafar Hange iyo Wasiiru dowlaha Wasaaradda Maaliyadda Marwo Raaxo Janaqow.

Ujeeddada kormeerka ayaa ku saabsanaa sidii looga wada shaqeyn lahaa sare u qaadidda dakhliga gudaha, tayeynta qalabka lagu shaqeeyo, casriyeenta hannaan isku xiraya Wasaaradda iyo Ganacsatada iyo tababaridda saraakiisha ku shaqada leh, taasi oo ah hadafka Dowladda si loo gaaro isku filnaansho.

Masuuliyiinta Wasaaradda Maaliyadda ayaa warbixino ka dhageystay maamulayaasha furdooyinka Garoonka iyo Dekedda Muqdisho xili ay socotay howl-maalmeedka caadiga ah ee uruurinta dakhliga.

Wasiirka cusub ee Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya Mudane Biixi Iiman Cige oo ka jawaab celinaya kadib dhageysiga warbixinadii ay siiyeen maamulayaasha Furdooyinka ayaa sheegay in ka Wasiir iyo Wasaarad ahaan la xoojin doono tallaabooyinka lagu horumarinayo arrimaha dakhli soo saarka. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka go’an tahay Wasaaradda Maaliyadda in ay ka dhabeyso hiigsiga iyo sare u qaadidda dakhliga gudaha.