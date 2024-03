Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha oo soo bandhigtay Warbixin Sanaddeedka Kormeerka Barnaamijyada Hay’adda UNİCEF ay ka fuliso dalka.

Waaxda Kormeerka iyo Qiimeynta ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ayaa maanta soo bandhigtay warbixin sanaddeedka kormeerka Barnaamijyada Hay’adda UNİCEF ay ka fuliso dalka oo laga soo uruuriyay Dowlad Goboleedyada dalka si loo hubiyo waxtarnimada barnaamijyada, ka qeybgalka bulshada iyo saamaynta wanaagsan ee ay ku yeesheen dadkii ka faa’idasytay.

Wasiirka Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax (Beenebeene) oo si rasmi u daahfuray warbixinta ayaa sheegay in waajibaadka Wasaaraddu ka mid tahay in kormeer joogta ah lagu sameeyo Barnaamijyada dalka ka socda si ay u fududaato Isku-xirka iyo la-socodka mashaariicda dalka iyo in ay waafaqsanyihiin siyaaasadda Kormeeerka iyo Qiimaynta dalka. “ ujeeddada ugu wayn ee aan u soo bandhignay warbixintan ayaa ah in aan ku ogaano waxtarnimada barjaamijyada ay UNICEF ka fuliso dalkeena iyo in aan hubinayo hadii bulshadii loogu talagalay ay si wanaagsan loo gaarsiiyay, islamarkaana hadii caqabado iyo daldaloolo ay jiraan loo saxo” ayuu yiri Wasiir Beenebeene oo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyay munaasabadda.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Mudane Maxamed Shire ayaa faahin kooban oo ku saabsan warbixin sanadeedka iyo meelaha laga soo uruuriyay ka jeediyay shirka oo ay ka soo qeybgaleen Wasaaradaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee hoos yimaada Tiirka Horumarinta Arimaha Bulshada ee Qorshaha 9-aad ee Horumarinta Qaranka. (warbixintan waxaa laga soo uruuriyay Maamul Goboleedyada kala ah ah Jubbaland, Hirshabelle, Koonfur-Galbeed iyo Galmudug, waxaana rajaynaynaa in sanadka danbe ay noqoto mid laga soo uruuriyay dhammaan dalka si loo ogaado saameynta wanaagsan ee ay reebeen” Agaasime Guud, Maxamed Shire.

Warbixinta ayaa si buuxda u taabanaysa guulaha laga soo hooyay barnaamijyada UNİCEF ka wado gudaha dalka kuwaasoo u badan qeybaha horumarinta arimaha bulshada oo ay ugu horeeyaan waxbarashada, Caafimaadka, ilaalinta carruurta, Biyaha, Fayadhowrka iyo Nadaafadda.

Warbixinta ayaa sidoo kale soo bandhigtay daldaloolada iyo gaabiska ku yimid Barnaamijyada UNICEF, iyadoo lagu lammaaniyay talooyin ku saabsan sidii looga gudbi lahaa caqabadahaas.

Soo saarista warbixin Sanaddeedka Kormeerka Barnaamijyada Hay’adda UNİCEF ka fuliso dalka waxaa soo diyaarisay Waaxda Kormeerka iyo Qiimaynta Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha oo kaashanaysa Hay’adda UNİCEF gaar ahaan qeybteeda Kormeerka iyo Qiimaynta.