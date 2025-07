Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee XFS, Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Ducaal, ayaa si rasmi ah uga dhagax-dhigay magaalada Baardheere laba dugsi oo casri ah, isagoo ay wehelinayeen masuuliyiin ka kala socday Wasaaradda Federaalka iyo Jubbaland.

Dugsiyadan cusub ayaa qeyb ka ah mashruuca โ€œSomalia Education for Human Capital Developmentโ€, oo uu maalgelinayo Bangiga Adduunka, lana doonayo in lagu dhiso in ka badan 70 dugsi guud ahaan dalka.

Masโ€™uuliyiinta degmada Baardheere iyo saraakiisha ammaanka ayaa si buuxda u taageeray mashruucan, iyagoo muujiyay diyaar garowga ku aaddan hirgelintiisa.

Mashruucani waxa uu astaan u yahay dadaalka joogtada ah ee lagu xoojinayo tayada waxbarashada iyo ballaarinta fursadaha waxbarasho ee caruurta Soomaaliyeed, gaar ahaan meelaha baahida weyn jirto.