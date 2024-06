Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in ay jiraan dad xannuunsanaya marka ay arkaan guulaha ay gaareyso Dowladda Federaalka, isagoo dhanka kale, tilmaamay in cadowga ku dul nool dalkan oo ay ajaaniib ugu badan yihiin in laga guuleysanayo.

” Waxay xannuunsanayaan marka ay arkaan in Soomaaliya deynta laga cafiyay, waxay xannuusanayaan magaalada Muqdisho oo lix bilood qarax ka dhicin marka ay arkaan, marka ay arkaan dad Soomaaliyeed oo dabaqyo iyo daaro dhaadheer ka taaganaayaa, laamiayada Muqdisho oo la dhisaayo marka ay arkaan waa xannuusanayaan, horumarka uu shacabka Soomaaliyeed gaarayo maxaa looga xannuusanayaa, maxaa loo jecel yahay in cadowga na qabsado, dadkaas Soomaali waa ay taqaanaa meel ay joogaanba, weyna ka dheragsan tahay, maanta furimaha dagaalka wiil iyo gabdhaa ku ciiday oo hooyooyinka, Aabayaashooda iyo ilmahooda ka fogaaday, marka ay maqlaan in goobtii ay difaaca ugu jireen nin Soomaaliyeed uu leeyahay dhulkii Al-shabaab ayaa qabsaday maxay dareemayaan, wiilashaas miyeyna wiilal Soomaaliyeed ahayn,” ayuu yiri wasiirka.

Ssidoo kale, wasiir Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi raaciyay in horay loo soconayo,islamarkaana la dhammeystirayo howlgalka lagu ciribtirayo Khawaarijta Al-shabaab.

” Hore ayaan u soconeynaa Al-shabaab ayaa dhammeystireynaa, dalkan ayaa doorasho toos ah ka qabaneynaa, dalkan ayaa dhaqaalihiisa kobcineynaa, sharafka ummadda Soomaaliyeed ayaa dib loo soo celinayaa argagixiso dambe ma rabno in nagula shaabadeeyo, wiil Soomaaliyeed oo dalkan ka safray oo dibadaha maraaya in il-gaar ah lagu eegayo, isagoo lagu tuhmaayo in dalkiisa argagixiso joogto ma rabno,”.

Ciidamada Dowladda Federaalka oo gacan militari ka helaya saaxiibada caalaamka ayaa ku guuleystay in ay wiiqaan awooddii Al-sbabaab, waxayna hadda ku baacsanayaan deegaannada howdka ah oo ay ku dhuumaaleysanayaan maleeshiyaadka iyo horjoogayaashooda.