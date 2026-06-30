Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, mudane Cali Xoosh, ayaa ka hadlay munaasabadda xarig-jarka xarunta dhexe ee Wasaaradda oo ku taalla degmada Boondheere. Waxa uu sheegay in xaruntan ay muddo 34 sano ah hoy u ahayd qoysas barakacayaal ah, halka Wasaaradduna ay ku shaqaynaysay xarumo ay hay’ado kale lahayeen.
“Waxaan halkan uga mahadcelinayaa qoysaskii Soomaaliyeed ee deggenaa xaruntan, kuwaas oo si garasho, isxilqaan iyo mas’uuliyad leh uga guuray markii ay arkeen in Wasaaraddu u baahatay dhulkeedii.
Sidoo kale, waxaan u mahadcelinayaa dadaallada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, Ra’iisul Wasaaraha XFS, mudane Xamse Cabdi Barre, Wasiirkii hore ee Wasaaradda, Ambassador Axmed Macallin Fiqi, maamulka Gobolka Banaadir iyo dhammaan mas’uuliyiintii ka qeyb qaatay dib-u-soo celinta xaruntan oo baahi weyn loogu qabay adeegga dowladda. Waxaan sidoo kale uga mahadcelinayaa dalalka iyo hay’adihii nagu taageeray, sida Norway, Switzerland iyo hay’adda SSF,” ayuu yiri Wasiirku.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dib-u-howlgelinta xaruntan ay astaan u tahay horumarka ay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ka sameeyeen dib-u-dhiska hay’adaha qaranka.
“Maanta, dib-u-howlgelinta xaruntan waxay marqaati u tahay dadaalka joogtada ah ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu jiraan dib-u-dhiska hay’adaha qaranka, nabadeynta, federaaleynta iyo dib-u-heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed. Waxay sidoo kale xoojinaysaa dowladnimada iyo soo celinta bilicdii iyo karaamadii xarumaha dowladda.
Laga bilaabo maanta, shacabka Soomaaliyeed waxay xaruntan ka heli doonaan adeegyo muhiim ah oo ay baahi weyn u qabeen, halka shaqaalaha Wasaaradduna ay ku shaqayn doonaan jawi wanaagsan oo dhiirrigelinaya hufnaanta iyo tayada adeegga,” ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.