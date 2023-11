Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Shaqada Iyo Arimah Bulshada Xukuumada Federaalka Soomaaliya, Mudane Yusuf Maxamed Aadan, ayaa ka qeybagaley shirka Wasiirada Shaqada ee Wadamada ku bahoobay Saaxil iyo Saxaraha oo ka furmay caasimadda Dalka Libya ee Tripoli.

Shirkan oo socon doono muddo labo maalin ah waxaa soo agaasimay Wasaraadda Shaqada ee Libya, waxaana looga golleeyahay in lagu hindiso qaabka lagu hormarinayo nidaamka shaqo ee (Ajaanibta iyo Muhaajiriinta) iyo sido kale in la hirgeliyo xarumo lagu barto xirfado shaqo, in la abuuro jawi maalgashi oo ku dhisan xasilooni.

Dalalka kasoo qeybgaey shirkaan ayaa dhamaantood si wadajir ah hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado ararrimaha xariira shaqo abuurka iyo in la xoojiyo wadashaqeynta si loo horumariyo shucuubta waWadamadaas.