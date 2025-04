RADIO MUQDISHO: Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, Mudane Danjire Axmed Macallin Fiqi oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dowladda Soomaalliya ay ku guuleystay dib u soo celinta xiriirkii dibolomaasi iyo iskaasdhigii kala dhaxeeyay dowladaha caalamka,gaar ahaan kuwa saaxiibada la ah Soomaaliya.

Wasirka ayaa xusay in go’aanka dowladda Soomaaliya uu yahay in Xal waafi ah oo aan laheyn khilaaf lagula dhaqanno dowladaha caalamka,isla markaana la eego in xiriirka lala galayo dowladaha kale ay ku jirto danta dadka Soomaaliyeed.

:Waxaa shafar ugu filan dowladda Soomaaliya in ay xubin ka noqoto golaha ammaanka ,isla markaana aan ka muuqanno fagaatayaashii caalamka ee aan horay uga maqneyn”ayuu yiri Mudane Fiqi.