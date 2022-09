Wasiirka Arrimaha gudaha XFS Axmed Macalim Fiqi oo ka qeybgalay barnaamjka Kulanka todobaadka warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in la gaaray waqtigii kama dambeysta ee la soo afjari lahaa kooxaha nabad diidka ee Al-Shabaab.

Wasiirka ayaa tilmaamay in la gaaray dariiqii guusha,sidaa daraadeedna ay lagama maarmaan tahay in la baacsado haraadiga kooxdaasi oo ku dhuulaamleysanaya deegaanno kooban.

Wasiirka ayaa xusay in Ciidamada Xoogga oo gacan ka helaya dadka shacabka ay guullo wax ku ool ah ka sameeyeen dagaalada ka dhanka ah Al-Ahabaab,isagoo intaa raaciyay in ay waajib tahay in la iska dulqaado heeryada nabad diidka .

Wasiirka qiray in ay socdaan qorshayaal kutalagal ah oo ay dowladdu ugu talagahay in dadka dib loogu celiyo deegaanada laga xoreeyo kooxahaasi,iyadoo dib loogu sameynayo fududeynta adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin.

Inka badan 30 goobood ayaa illaa hadda laga saaray kooxaha nabad diidka oo in muddo ah dhibaatooyin ku haayey shacabka Soomaaliyeed.