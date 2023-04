Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cali Xaaji Aadan Abuukar iyo Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Hindiya, Mudane Axmed Cali Daahir ayaa kulan casho ah la qaatay, Dr. Pradeep Rajpurohit. Xoghayaha Guud (Galbeed Aasiya, Waqooyiga & Bariga Afrika), ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Dowladda Hindiya.

Kulanka waxaa goob joog ka ahaa, Qunsulka ahna Ku-xigeenka Safiirka Mudane Abdifafah Abdullahi Nur iyo Mudane Axmed Aadan Maxamed lataliye sarre ee idaamka caafimaadka.

Kulanka qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa in dowladda Hindiya dadka Soomaaliyeed u fududeeyso fiisooyinka (visa)caafimaadka gaar ahaan dadka ku sugan xaaladaha deg deg ah oo aan awoodin in ay safraan.

In dowladda Hindiya Soomaaliya ka fuliso adeeg caafimaad oo dib u kabasho loogu sameynayo dadka addimahooda ku waayay dagaalada ka dhaca Soomaaliya gaar ahaan lugaha (Artificial Limps ), iyadoo marka koobaad lagu billaabi doono tiro gaareysa shan boqol oo bukaan in looga faa’iideeyo helida lugo macmal ah.

In dowaladda Hindiya ay sidoo kale ugu deeqi doonto Soomaaliya shixnado daawo iyo qalab caafimaad ah oo lagu caawin doono dadka Soomaaliyeed gaar ahaan goobaha dagaalada xooggan ay ka wadaan ciidamada Dowladda Soomaaliya.

Dhankale Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka Bulshada wafdigiisa iyo Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Hindiya ayaa booqasho ku tagay cisbitaalka APPOLA ee ku yaala magaalada New Delhi ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee cisbitaalka, wasiirka ayaa kala hadlay maamulka cisbitaalka in dadka Soomaaliyeed ee caafimaadka usoo doonata laga ilaaliyo ka faa’iidaysiga isla markaana la siiyo adeegyo hufan kana codsady in loo sameeyo bukaannada soomaaliyeed macaamil gaar ah oo dhinacyada dhaqaalaha ah, dhammaan maamulka cisbitaalka ayaa ballan qaaday in ay si deg deg ah uga jawaabi doonaan codsiyada wasiirka.

Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa inta ay ku guda jiraan booqashadooda rasmiga ah ee dalka Hindiya ayaa kulamo kala duwan la qaatay hey’addaha caafimaadka dalka Hindiya.