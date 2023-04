Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Analina Baerbock, ayaa ku baaqday in la yareeyo khatarta ka imaan karta xiriirka Shiinaha, iyada oo ka hadlaysa shirka wasiirrada arrimaha dibadda NATO oo maanta ka dhacaya magaalada Brussels.

Analina Baerbock, yaa hadalkeeda ku sheegtay in tani aanay macnaheedu ahayn in xiriirka loo jaray Shiinaha, balse ay ula jeeddo in la yareeyo baahida loo qabo ku tiirsanaanta xariirkeeda.

Birbock ,ayaa sabab uga dhigay mowqifkan lagu yareynaayo xariirka shiinaha, inuu taageeray duullaanka Ruushka ee Ukraine, iyadoo sheegtay in Shiinaha oo xubin joogto ah ka ah Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Hadalka Wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka, ayaa imanaya xilli Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, la qorsheynaya in Khamiista uu la kulmo Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping.